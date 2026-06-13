■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）陸上日本選手権の女子100mハードル決勝が13日に行われ、中島ひとみ（30、長谷川体育施設）が、12秒77（＋0.6）の1着で悲願の初優勝を飾り、アジア大会代表に内定した。今年9月に行われる、32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19日〜10月4日）。その選考会も兼ねる日本選手権。アジア大会派遣設