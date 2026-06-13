宮本昌典日本重量挙げ協会は13日、9月開幕の愛知・名古屋アジア大会の日本代表を発表し、五輪2大会連続出場で男子70キロ級に挑む宮本昌典（宮崎県スポーツ協会）や同85キロ級の東楽映（早大）、女子86キロ級の長島和奏（九州国際大）ら10人を選んだ。2028年ロサンゼルス五輪の選考レース初戦となる世界選手権（10月開幕・中国）の代表も併せて発表し、男子75キロ級に出場する宮本や、24年パリ五輪代表で女子53キロ級の鈴木梨羅