■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子100mの決勝が13日に行われ、昨年王者・桐生祥秀（30、日本生命）は3位で連覇とはならず、多田修平（29、住友電工）が10秒17（＋0.1）で5年ぶりの優勝を果たし、アジア大会代表に内定した。予選、準決勝と組1位で決勝に進んできた桐生は5レーン。隣の4レーンには5年ぶりの頂点を目指す多田、6レー