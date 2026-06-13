こんなこと、あるんですね。奈良に行った際に、友人へのお土産に『柿の葉ずし」を買って持って行ったんです。するとその友人は、「ありがとう」と言いながら、ちょっと嫌そうな顔をしながら食べている……。その姿に、ビックリ！なんと、柿の葉ずしを包んでいる“柿の葉”をむかずに、葉っぱごとそのまんまむしゃむしゃ食べている!?そして、嫌そうな顔を継続しながら「柿の葉ずしって、なんかカタイやろ。正直、あんまり好き