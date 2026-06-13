国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のPremiere Ceremonyが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、畑芽育が登場した。衣装のポイントについて「きょうはクラシカルにボディラインがキレイになるタイト目のワンピースを着てきました。初めての状況で緊張しています」と初々しく語った。【全身ショット】クラシカル！タイトワンピース姿の畑芽育『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネ