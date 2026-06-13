日産自動車のエスピノーサ社長（前列左から3人目）と記念撮影するナイン。本戦出場はならなかった＝横浜都市対抗野球大会西関東地区予選の第2代表決定戦が13日、横浜スタジアムで行われ、昨年活動を再開した日産自動車は三菱重工Eastに2―8で敗れ、17年ぶりの本戦出場はならなかった。スタンドでは約3500人の従業員らとともにエスピノーサ社長も応援。敗戦後はナインのもとに駆け付け「皆さんが日産を一つにしてくれた。また強