国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のPremiere Ceremonyが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、レッドカーペットにアンバサダーの中島健人が登場した。ファンからの「ケンティー！」コールに笑顔で応えつつ「最高ですね、いろんなアーティストが来ますので」とアピールした。【全身ショット】オーラすごい！スタイリッシュなスーツで登場した中島健人『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部