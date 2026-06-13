（資料写真）１３日午前１１時半ごろ、横浜市南区井土ケ谷下町の県道交差点で、横断歩道を渡っていた同区花之木町２丁目、職業不詳の女性（８４）が軽ワゴン車にはねられ、搬送先の病院で死亡した。神奈川県警南署は自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、軽ワゴン車を運転していた海老名市上今泉２丁目、自称配送業の男（６２）を現行犯逮捕した。容疑を過失致死に切り替えて調べる。署によると、男は容疑を認めている