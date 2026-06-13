＜MUSIC AWARDS JAPAN 2026授賞式＞◇13日◇TOYOTA ARENA TOKYOレッドカーペットにサカナクションが出席した。メンバー全員が白の衣装で統一して登場した。山口一郎（45）は「初めての経験で緊張した」とし、「ファンも、関係者もいっぱいいて感謝です」と話した。「活動休止していた期間もあったので復活できてひと安心。ノミネートもされてうれしいです」と素直に喜びを示した。Grand Ceremonyでのパフォーマンスについては「チ