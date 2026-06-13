「過去にお付き合いしてた人とかは、どうでもよくなっちゃう」俳優の田中みな実が、“元カレ”について語った――。田中みな実○田中みな実の持論にクリス松村が驚がく「信じられない!」6日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30〜19:00)で、田中は、「私ね、忘れちゃうの。好きだった人の顔も。嫌いになった瞬間に」と告白。ゲストのクリス松村が「信じられない! 忘れられるの?」と驚くと、