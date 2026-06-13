YouTubeチャンネル『チャンネルぺぺ』に投稿されたのは、ロシアンブルーのペペちゃんと人間の赤ちゃんが一緒にいる様子です。まるで赤ちゃんを見守っているかのようなペペちゃんの姿に「超優しくネコパンチ」「とってもとっても可愛い赤ちゃん」との声が集まっています。 【動画：赤ちゃんと一緒にいるネコ→そばで見守っているかのようで…とんでもなく癒される『寄り添う様子』】 赤ちゃんと猫 美しい被毛に覆われ