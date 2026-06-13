1枚でさらりと着られてレイヤードも楽しめるキャミワンピは、これからの季節に頼れる存在。【しまむら】には、大人が取り入れやすいデザインのキャミワンピが豊富に揃っています。今回は、リネン素材で涼しげな雰囲気が演出できそうな1着と、カップ付きでインナー問題も解決できる高コスパな1着をピックアップ。毎日のコーデに活躍する予感大なので、要チェックです！ 涼しげなリネンワンピで夏を快適に