お部屋の掃除中に2匹の猫たちが見せた『逃げ方』が、かわいすぎると話題になっています。投稿は記事執筆時点で22.6万再生を突破。「嘘だろっていうくらい可愛い隠れ方w」「それぞれに表情と怖がり方違くて可愛いw」といったコメントが寄せられました。 【動画：部屋の掃除中、2匹の猫が『キャットタワーに避難』した結果…可愛すぎる『逃げ方』】 掃除機から逃れようとする2匹の猫 黒猫の『ノリスケ』くんと白猫の『