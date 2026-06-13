金刀比羅宮の海の神様「大物主神」をイメージJ3のカマタマーレ讃岐は6月13日、2026ー27シーズンのユニフォームデザインを発表した。2026/27シーズンも引き続き、香川県最大の観光地である「こんぴらさん（金刀比羅宮）」をデザインテーマに設定。モチーフには、琴平にある日本最古の歌舞伎座「旧金毘羅大芝居（金丸座）」から歌舞伎役者の隈取を採用した。隈取は歌舞伎の舞台で主役やヒーロー役の表情を観客に分かりやすく伝え