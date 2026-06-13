◆カーリング日本選手権第７日（６月１３日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）男子の準決勝が行われ、昨年覇者のＳＣ軽井沢クがＳＣ軽井沢クジュニアとの“兄弟対決”を６―５で制した。１４日の決勝は昨年大会と同じくロコ・ソラーレとの対戦となる。不利な先攻からスタートし、第１エンド（Ｅ）で１点をスチール。第２Ｅは相手に１点を取らせると、続く第３Ｅでは２点を奪った。拮抗した試合は第８Ｅを終えて４―４と同点に。第