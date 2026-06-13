落語家の三代目桂春蝶（51）は13日、大阪市内で、落語で伝えたい想い第十二作「それゆけ、タイガース！」（扇町ミュージアムキューブ）を開幕。「阪神ファン以外の方もお越しください。川藤幸三さん、ぜひ観に来てください」とアピールした。春蝶が心を揺さぶられ、感動したもの、心を揺さぶったもの、伝えなければならないと全身全霊で想った話を題材にして、落語で伝える「落語で伝えたい想い」シリーズ。今回は熱烈な阪神フ