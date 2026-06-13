国内最大規模の国際音楽賞「MUSICAWARDSJAPAN（MAJ）」の授賞式が13日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催。グランドセレモニーに先立ち、「Mrs. GREEN APPLE」が3人そろって印象的な和装でレッドカーペットに登場。大歓声を浴びた。ミセスは昨年、最優秀アーティスト賞など3冠を獲得。今年も最優秀アーティスト賞、最優秀アルバム賞などにノミネートされている。連覇がかかるが、大森元貴は「我々はもう名前挙げて