5、6位決定戦、J2・J3東B―J2・J3西A攻め込むJ2・J3東Bの三浦＝MUFG国立Jリーグは13日、MUFGスタジアム（国立競技場）で17年ぶりにオールスター戦を実施し、百年構想リーグの地域ごとにJ1で2チーム、J2・J3で4チームの計6チームがトーナメント方式で争った。J2・J3の東B組で出場した59歳の三浦知良（福島）は「ワールドカップを前にこういうイベントができて喜ばしいし、大舞台に立てて光栄」と語った。Jリーグが始まった199