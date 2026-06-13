31年ぶりにフランス・パリで開催される大相撲パリ公演。角界の人気力士である翔猿（追手風）が、日仏文化交流イベント会場で、日本の格闘ファンなら“知る人ぞ知る”超大物格闘家に遭遇。「ヤバいっす。格好良かったっす」と興奮気味に語った。【映像】翔猿が遭遇した“知る人ぞ知る”超大物格闘家翔猿の左隣にラフなスタイルで座り、翔猿とのコミュニケーションを楽しんだのは、フランス出身で“ハイパー・バトルサイボーグ”