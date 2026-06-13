インフルエンサーでタレントなえなの（２５）が１２日に東京都内で行われた映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」の初日舞台挨拶に出席した。Ａぇ！ｇｒｏｕｐや野口衣織らと登壇。光沢ブラックの細身ワンピに、ロングの黒レース重ね。超厚底ブーツを合わせ、テレビ出演時とは雰囲気が違う、ショート髪の透明感に映える美しいコーデで登場した。登壇する際には、ステージ階段でブーツで衣装の裾を踏んでしまったか