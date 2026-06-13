■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上の日本選手権女子走高跳決勝が12日、行われ郄橋渚（26、センコー）が1m86をクリアし、2年ぶり4度目の優勝を果たした。しかし、1m89のアジア大会派遣設定記録は突破できなかった。この日、๺