ご飯を食べ終わったけれど、同居犬のご飯のおこぼれを狙う大型犬の姿が反響を呼んでいます。 話題となっている動画は記事執筆時点で27万3000回再生を突破し、「何回見ても笑ってしまう」「ほっこりしかない」といったコメントが寄せられています。 【動画：ご飯を食べ終わった大型犬→まだ食事中の同居犬に近付いて…遠慮が無さすぎる『おこぼれ待ち』】 「ゼロ距離」でおこぼれ待ち Instagramアカウント「wakutano_」に投