ゴールデンレトリバーさんの可愛すぎる行動が話題です。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることになりました。 【動画：トイレから『出してくれー！』と妻の叫び声が聞こえたので、慌てて見に行った結果→『まさかの光景』】 妻の叫び声が聞こえて… TikTokアカウント「poko.eve」で紹介されたのは、衝撃的なアクシデントの一部始終です。ある日