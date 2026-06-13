わんこの散歩は天気との勝負！雨が降る前に家を出ようと後ろを振り返ったら…！？奇想天外なわんこの『拒否』姿がSNSで反響を呼んでいます。話題の投稿には「笑えるｗｗ」「姿勢が可愛すぎる」「想像の倍拒否してた」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『雨が降る前に犬の散歩に行こう』とドアを開け、後ろを振り返ると…予想外だった『まさかの拒否』】 雨が降る前に散歩へ！ TikTokアカウント「hi