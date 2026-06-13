本日6月13日に開催されている国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』。 （関連：【写真あり】Mrs. GREEN APPLE、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』華やかな和装姿でレッドカーペットにサプライズ登場） 『MUSIC AWARDS JAPAN』は、「世界とつながり、音楽の未来を灯す（ともす）。」をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞で、アーティスト／音楽関係者約5,000人が投票に参加した今年初開催の国際