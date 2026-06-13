■全国の14日（日）の天気ここ数日、各地に雷雨をもたらしている上空の寒気はようやく離れ、14日は、天気の急変する所は少なくなりそうです。北海道や関東の山沿いでは、一部でにわか雨や雷雨がありますが、西日本から北日本にかけて、晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、西日本の太平洋側は、湿った空気の影響で雲が多くなり、午後はしだいに雨が降り出す見込みです。沖縄は、梅雨前線の影響で断続的に雨が降り、雷を伴って激し