復興への静かな祈りも込めた仏像彫刻師・松本明慶さんの工房の作品展が、石川県の金沢エムザで開かれています。会場には鎌倉時代の彫刻家、運慶・快慶の流れをくむ「松本明慶工房」が制作した木彫りの仏像280体以上が展示販売されています。東日本大震災からの復興を願って制作された「復興観音菩薩」は15年の歳月をかけ4000人がノミ入れした作品です。◇松本宗観さん…「いろんな種類の仏様を持ってきているので、私はこの仏様が