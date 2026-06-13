ペットカーなどが人気の石川県白山市の家具店では、愛犬家が集う交流イベントが13日、開かれました。石川県白山市の家具店「リーファナカガワ」では、ペットを通じた地域コミュニティの活性化へ「わんわんフェスティバル」を開催しています。愛犬散歩を楽しむペットカーや、ペット用のエアーマットレスの体験ができるほか、わんわんレースも行われ、愛犬家が交流を深めていました。わんわんフェスティバルは14日まで、石川県白山市