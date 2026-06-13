「西武−巨人」（１３日、ベルーナドーム）巨人・リチャードが今季初打席で本塁打を放った。１−１の二回１死、西武先発・隅田の低めのボールを捉えた打球が左翼スタンドへ到達した。リチャードは球団を通じて「リハビリを支えてくれたトレーナーさん達のおかげで打つことができました」とコメントした。リチャードは３月のオープン戦で左手を骨折し戦線離脱。前日１２日に今季初めて１軍に昇格し、この日は「７番・一塁