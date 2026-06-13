サッカースペイン１部リーグ、レアル・マドリードがポルトガル代表ＭＦベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティー、英）の獲得が間近なところまで来ているという。スペインのスポーツ紙、マルカ、アスなど複数メディアが伝えている。報道によると同補強はモウリーニョ監督のリクエストによるもので、これまで同選手の獲得戦線で先行していたバルセロナ、アトレチコ・マドリード（共にスペイン）を追い越す形となり、交渉は