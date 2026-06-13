◆第９７回都市対抗野球大会西関東地区第２代表決定トーナメント決定戦三菱重工Ｅａｓｔ８―２日産自動車（１３日・横浜スタジアム）１７年ぶり３０度目の本大会出場を狙う日産自動車は三菱重工Ｅａｓｔに敗れ本大会（８月２６日開幕、東京ドーム）出場とはならなかった。一時１点差に迫ったが、リードを広げられ６点差で敗れた。試合終了後には同社の代表執行役社長兼ＣＥＯであるイヴァン・エスピノーサ氏（４７）がナ