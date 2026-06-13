歌手のアイナ・ジ・エンドが１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６（ＭＡＪ）」の授賞式（ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ）を控え、レッドカーペットに出席した。授賞式では、バンド「東京スカパラダイスオーケストラ」とともにステージを披露予定。「東京スカパラ先輩方とは付き合いも長くなってきたので良い化学反応が出せるんじゃないかなと思います」と期待