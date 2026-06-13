お笑いコンビ「なすなかにし」の那須晃行が、脳梗塞を発症した当時を振り返った。１２日に放送されたＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）に相方の中西茂樹とゲスト出演。司会の藤ヶ谷太輔から、脳梗塞の予兆はなかったのかと問われると「慢性の高血圧はあったんですけど、頭痛いなとかもなく」。ずっとロケで休みがなかったが、急に休日ができたため、マッサージに行くことに決めた。そして翌日。マッサー