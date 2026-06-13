「陸上・日本選手権」（１３日、パロマ瑞穂スタジアム）男子４００メートル障害予選が行われ、高校２年生の後藤大樹（１７）＝洛南高＝が４８秒３１という日本高校記録、Ｕ２０日本記録、Ｕ１８世界記録をマークし、全体１位で決勝進出を決めた。為末大の持っていた４９秒０９の高校記録を３０年ぶりに更新した。スタートからグングン加速し、先頭争いを繰り広げると、最終コーナーから直線で一気に伸びて、トップでゴールを