◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第３日（１３日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）２位で出た１４歳の韓国のアマチュア、金瑞娥（キム・ソア）は４バーディー、４ボギーの７２で回り、通算１２アンダーの３位に踏みとどまった。「パターが全然良くなかった。ショットは悪くはなかった」と悔しがった。グリーン上で苦戦し、３１パットを要した。バーディー発進も２番は３パットのボギー。７