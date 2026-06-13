◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス３―６阪神（１３日・京セラドーム大阪）オリックス・紅林弘太郎内野手が１３日、ベンチ入りメンバーを外れた。１２日の阪神戦（京セラドーム大阪）で左足の違和感を訴え、５回の守備から途中交代。この日、出場選手登録抹消は免れたが、試合前練習に姿を見せなかった。岸田監督は試合後、「そんなに大事には至らないですね。よかったです」と説明。「今日は上がりなので、治療に