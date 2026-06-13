タレント・指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ＭＥの菅波美玲が１２日、東京・ＮＨＫホールで卒業コンサートを開催した。グループからは初の卒業メンバーとなった。菅波は「最高の日にしよう！」と呼びかけ、センターを務めた楽曲「マシュマロフロート」でコンサートは幕を開けた。自身が参加したユニット楽曲「ウルトラレアキッス」「春の恋人」「＃おふしょるにっと」や、初のオリジナルソング「≠ＭＥ」、デビュー