女優の泉ピン子（78）が13日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演。人気コンビを称賛した。泉は「サンドウィッチマン、私のテレビドラマに出たの覚えてる？」と振ると、伊達みきおは「もちろんです」ときっぱり。泉は「懐かしい。あんたたち二人がお酒飲めないってテレビで知った。私、この人の追っかけやってんじゃないかなと思うくらい」とよくテレビで見ている