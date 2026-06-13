◆陸上日本選手権第２日（１３日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）男子１００メートル決勝は、多田修平（住友電工）が１０秒１７（追い風０・１メートル）で５年ぶり２度目の優勝を飾った。終盤にグンと抜けだし、力強いガッツポーズでフィニッシュ。会場からの大歓声を受け、うれしそうに何度も手をたたいた。愛知・名古屋アジア大会の派遣設定記録も突破済みで、代表に内定した。１０秒２０の２位に西岡尚輝（筑波大）、１