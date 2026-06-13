NHKは13日、サッカー日本代表主将のMF遠藤航（33）が11日（日本時間12日）、『FIFAワールドカップ2026』メンバーから離脱することが発表されたことを受け、『FIFA ワールドカップ 2026』関連番組の一部放送を見送ると発表した。【写真】重みが違う…本田圭佑、代表離脱＆引退の遠藤航に“一言”放送が見送られるのは、19日に予定されていた『米津玄師×遠藤航 NHKサッカーテーマSPECIAL対談』（総合 後0：20）。NHKは「対談の