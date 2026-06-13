「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１２日、尼崎）人気を集めた１号艇の加藤翔馬（２９）＝兵庫・１１５期・Ａ１＝がインからコンマ０７の快Ｓを決めての先マイ快勝で、今年２回目、通算では６回目となる優勝をＧ１初優出初制覇で飾った。２着には２号艇の山田康二（佐賀）、３着には黒井達矢（埼玉）が入り、３連単は１１００円（３番人気）での決着となった。歓喜のゴールを迎えると思わず右手でのガッツポーズが飛び出した。