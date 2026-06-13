サッカー日本代表MF久保建英（25＝Rソシエダード）が13日までに更新されたテレビ朝日スポーツ公式YouTubeチャンネルに出演。元日本代表の内田篤人氏（38）とのスペシャル対談で、22年のW杯カタール大会で森保ジャパンを一つにした出来事を明かした。W杯には勢いを持つ「台風の目」となるようなチームが現れるという話題になり、内田氏からチームに勢いをつけられる選手を聞かれた久保は「前回（カタール大会）は開幕前に吉田麻