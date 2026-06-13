将棋の八大タイトルを分け合う藤井聡太六冠＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王、王将＝、伊藤匠二冠＝叡王、王座＝が１３日、東京・渋谷区の将棋会館で行われた「将棋フェス２０２６」の「スペシャル対局」に出席し、ダブル解説した。２人は解説をしながら、対局者とペアで作戦会議もする特別ルールで対局が進行。師匠の杉本昌隆八段とペアを組んだ藤井は「師匠と一緒にペアを組むむことが意外となかった。作戦会議が１回あるけど