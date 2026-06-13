Jリーグのオールスター戦に出場したサッカー元日本代表のFW三浦知良（右）＝MUFG国立Jリーグのオールスター戦に出場したサッカー元日本代表で59歳のFW三浦知良（福島）が13日、ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表への思いを口にした。東京・MUFGスタジアム（国立競技場）には多くのサポーターが集まり、自身もプレーで盛り上げた。三浦は「この試合がエールとなって届いていればいいな、という気持ち」と述べた