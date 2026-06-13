6回3失点で8勝目を挙げた阪神・高橋＝京セラドーム阪神が連敗を4で食い止めた。6回3失点の高橋は木下らの好救援もあって無傷のリーグ単独トップ8勝目。一回に佐藤の適時二塁打で先手を取り、4―3の九回は高寺の適時三塁打などで突き放した。オリックスは4連勝でストップ。