川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は4日目を迎えた。4R。川口の御大、篠崎実（77）が道中3番手で奮闘。最後は4着となったが十分に見せ場をつくった。「オレの好きな乗りやすさになってきたよ。最終日は面白いと思う」奮闘する理由があった。プロボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレント、俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが、2日に肺炎のため都内の病院で死