天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１３日、母校の学習院初等科（東京都新宿区）を私的に訪問し、同窓会に出席された。同窓会組織「初等科桜友会」の懇親会で卒業生と懇談するなど、約１時間半滞在された。その後、歩いて校門を出て、付近で車に乗り込む際には、沿道の人々に笑顔で手を振られた。