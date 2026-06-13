歌手のＬｉＳＡが１３日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開催された「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６（ＭＡＪ）」の授賞式（ＧｒａｎｄＣｅｒｅｍｏｎｙ）を前にレッドカーペットに出席した。この日夜に行われる授賞式ではバンド「東京スカパラダイスオーケストラ」とステージを披露する予定。「スカパラ先輩とのパフォーマンスとのことでとても気合が入っています」と背筋を伸ばした。昨年は自身初と