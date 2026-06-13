スマートフォンは人々の身体的接触や対面交流の「代替物」になった可能性があるという/Anna Barclay/Getty Images via CNN Newsource（CNN）米国の出生率はもう数十年にわたり低下傾向にあり、研究者や政策立案者たちはその原因を突き止めることで問題の解決を図ろうとしている。原因についてはこれまであらゆる説が唱えられてきた。具体的には保育費の高騰や避妊の普及、さらにはチャイルドシート規制の影響までが取り沙汰された