情熱の国スペインで行われるF1™第7戦、バルセロナ・カタロニアグランプリで、日本人の岩佐歩夢選手（24）が今シーズン初登場しました。岩佐選手はフリー走行の1回目にレッドブルのルーキー枠で登場。マシンのセットアップなどを確認するため、計測器を付けての走行となりました。まずはデータを収集し、その後は器具を外しての走行へ。岩佐選手は全体14位のタイムをマークし、チームに貢献しました。フリー走行2回目は、岩佐